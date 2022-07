Presa na Rússia, Brittney Griner se declara culpada por transporte de drogas - Foto: Barry Gossage / AFP

Publicado 07/07/2022 16:00

Rio - Presa na Rússia desde fevereiro deste ano, Brittney Griner se declarou culpada nesta quinta-feira. A jogadora de basquete norte-americana vinha sendo acusada de tráfico de drogas e assumiu o crime na segunda audiência do seu julgamento. A informação é do jornal "The New York Times".

- Eu gostaria de me declarar culpada, meritíssimo. Mas não houve intenção. Eu não queria infringir a lei. Gostaria de dar meu testemunho mais tarde. Preciso de tempo para me preparar - disse Griner no tribunal.



A pivô foi detida quando estava tentando embarcar no avião com THC (composto da maconha), na forma de óleo de haxixe. O episódio aconteceu no aeroporto de Sheremetyevo, perto de Moscou. O caso segue sendo investigado, e a jogadora pode pegar até dez anos de prisão.

A confissão da americana promete render novos capítulos para a novela. O caso vem gerando muita repercussão nas redes sociais, e muitos fãs vem demonstrando apoio para a jogadora.



Com 31 anos, Griner é jogadora de basquete profissional e atua como pivô do Phoenix Mercury, da WNBA. Ao longo da carreira, a norte-americana conquistou duas medalhas de ouro olímpicas.