Paulo André Camilo ficou em segundo lugar no 'BBB 22' - João Cotta / TV Globo

Publicado 07/07/2022 15:17

Rio - Entrevistado desta semana do programa 'Bola da Vez,' da ESPN, o velocista Paulo André afirmou que deseja conciliar sua carreira no esporte com projetos de outras áreas. 'PA', como ficou apelidado, ganhou repercussão nacional após participação no reality 'Big Brother Brasil', da TV Globo.

Paulo André é um dos grandes nomes do atletismo brasileiro. Em sua carreira no esporte, o atleta de 23 anos foi medalhista de ouro em duas modalidades da Universíada e também alcançou o lugar mais alto do pódio com o revezamento 4x100 nos Jogos Pan-Americanos e no Mundial de Yokohama. Ele apontou um dos maiores esportistas de todos os tempos como sua referência

"É difícil conciliar os dois mundos, atletismo e artístico O Lewis Hamilton, por exemplo, é minha referência. O próprio Gabriel Medina, depois do mundial, ele também se tornou um artista. O ideal é que eu consiga conciliar. Fazer com maestria o que eu amo, o esporte, e também as outras coisas", afirmou 'PA'.

Durante a conversa, P.A. também comentou sobre qual outra área o atrai além do esporte e que gostaria de seguir.



"Eu gosto muito do mundo da moda. Eu tenho projetos, com um amigo, e eu gosto de ajudar. Eu estive no São Paulo Fashion Week, capa de revista. Eu gosto também', destacou.



A atração apresentada por André Plihal, com participações de Ivana Negrão e Pedro Ivo Almeida, será destaque exclusivo do canal ESPN e da plataforma Star+ no sábado (09), às 20h, com reprise às 23h.