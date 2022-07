Wallace, do São Caetano - Reprodução

Wallace, do São CaetanoReprodução

Publicado 07/07/2022 19:49 | Atualizado 07/07/2022 19:53

Mais um caso de racismo no futebol brasileiro foi relatado na última quarta-feira. Segundo o 'UOL', o atacante Wallace, do São Caetano, denunciou um torcedor do Oeste que teria o atacado com injúrias raciais. De acordo com o jogador, o homem teria o chamado de 'algodão de coca' no segundo tempo da partida entre as equipes pela primeira rodada da Copa Paulista.



"Informo que, aos 51 minutos, com a partida paralisada, o senhor Wallace Silva Pinto, jogador de numero 7 da equipe do São Caetano, queixou-se a mim, árbitro da partida, que se sentiu ofendido racialmente por um torcedor da equipe do Oeste Futebol Clube, que proferiu as seguintes palavras a ele: 'Algodão de coca', fato este não escutado por nenhum membro da equipe de arbitragem", escreveu o árbitro Fabiano Monteiro dos Santos na súmula.

Segundo com o São Caetano, Wallace não quis registrar boletim de ocorrência ao saber que ninguém havia sido detido pela polícia no local. O clube emitiu nota oficial nas redes sociais após o ocorrido.

"O São Caetano Futebol vem por meio deste comunicado se manifestar com indignação e revolta diante da manifestação de racismo direcionada ao nosso atleta Wallace por parte da torcida do Oeste no jogo de hoje em Barueri. Acreditamos que o esporte é um local de união entre todos independente de sua cor, raça ou credo. Que as autoridades punam os responsáveis e que a consciência dos mesmos evolua e os encaminhe por um caminho de sobriedade e respeito", escreveu o clube.