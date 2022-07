Walter Casagrande - Foto: Reprodução/Globoplay

Publicado 07/07/2022 21:44

Rio - Walter Casagrande agitou as redes sociais na última quarta-feira após anunciar sua saída da Globo. Nesta quinta, o comentarista concedeu entrevista para o UOL e revelou curiosidades sobre as transmissões dos jogos que participou com a emissora nos últimos anos.



Durante a entrevista, Casão afirmou que é muito mais "completo" trabalhar em uma transmissão direto do estádio.



- Eu estou no estádio fazendo uma partida, estou vendo o campo inteiro. Se o time está atacando com muita gente e poucos defensores, eu posso falar: "esse time está atacando, mas se o adversário roubar a bola, eles estão desprotegidos". Se estou no estúdio, eu vou ver só o ataque do time. No campo, eu falo e mostro que atrás está vazio, e o narrador continua a narração. É muito mais completo, profundo, tem mais propriedade - declarou Casão.



- No estúdio eu estou comentando igual o cara sentado no sofá. Ele só está vendo aquela imagem na TV e eu também. Não posso acrescentar nada para ele. Eu gosto de fazer jogo no estádio para acrescentar. É muito mais completa, profunda, prazerosa, porque você pode colocar tudo que você sabe e entende em pratica. No estúdio eu sinto que não estou conseguindo acrescentar nada. Fica aquele comentário trivial - ressaltou o ex-jogador.



Na parte final da entrevista, Casagrande revelou como a pandemia modificou os planejamentos da emissora.



- Começou com a pandemia, então você fica nos estúdios, depois realmente para a emissora é mais econômico. Não vai pegar avião,. hospedagem, alugar carro. Quando é no estúdio eu saio da minha casa. Teve uma certa acomodação das emissoras com essa facilidade de economizar nos estúdios durante a pandemia. Acho que isso é um erro. As TVs precisam dar qualidade para o publico. As emissoras precisam mostrar e dar o melhor para o publico, que é a equipe estar no estádio. Isso sim é dar qualidade de transmissão, dar gosto de fazer e deixar a pessoa que está assistindo satisfeita - completou Casão.



Pela Globo, Casagrande participou de cinco Copas do Mundo, três Olimpíadas e finais de competições nacionais e internacionais. O contrato do ex-jogador valia até o fim do ano, mas comentarista e emissora optaram por encurtar o processo. A saída do comentarista vem dividindo opiniões nas redes sociais.