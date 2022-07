Erica Fontaine - Reprodução / Instagram

Publicado 07/07/2022

Rio - Erica Fontaine, de 21 anos, é mais uma atleta a fazer parte do Onlyfans, plataforma digital de compra e venda de conteúdo adulto. Ela, que é ginasta, e chamou a atenção do astro do baquete, Kevin Durant, nas redes sociais, vem conquistando muitos fãs, após a mudança no direcionamento da sua carreira.

Os seguidores da jovem precisam desembolsar 15 dólares por mês (cerca de R$ 80), para ter acesso a vários conteúdos eróticos, fotos e vídeos. A norte-americana sempre confessou que o seu principal objetivo é ser famosa.

No entanto, a sua decisão de entrar na OnlyFans surpreendeu, uma vez que, Erica é uma atleta que se qualificou várias vezes para os competições mundiais importantes para jovens, sendo apontada como uma promessa do esporte.