CRISTIANO RONALDO - O rei da bola, é um dos marcos da história do futebol mundial. O artilheiro, aos 37 anos, está vivendo um momento complicado na sua nova casa o Manchester United, no entanto, é inegável que a aposentadoria esteja chegando - Reprodução Internet

Publicado 07/07/2022 17:00

Rio - A crise envolvendo Cristiano Ronaldo e o Manchester United continua. De acordo com informações do jornal inglês "The Sun", os Red Devils já teriam chegado a conclusão de que vão precisar negociar o veterano. O Chelsea seria o principal favorito a contratar o atacante português.

Novo dono dos Blues, Todd Boehly, novo proprietário da equipe londrina, deseja contratação de impacto. A proposta do Chelsea por Cristiano Ronaldo deverá ser de cerca de 14 milhões de libras (R$ 90 milhões). Além do clube londrino, o Barcelona apareceu como outra possibilidade.

Pela quarta vez consecutiva, Cristiano Ronaldo não compareceu ao CT do Manchester United. Nesta sexta, o elenco vai para a Tailândia para seguir se preparando para o início da temporada. Na última temporada, o português atuou em 38 jogos, fez 24 gols e deu três assistências.