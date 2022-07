Raphinha - DOUGLAS MAGNO / AFP

Publicado 07/07/2022 17:31

Rio - O Barcelona pretende investir na contratação de Raphinha, de 25 anos, do Leeds United, da Inglaterra. Com isso, Dembélé deve deixar o clube espanhol para que haja poder de investimento na contratação do atacante, que tem passagem pela seleção brasileira. A informação é do jornal madrilenho "As".

Apesar da negociação entre Barcelona e Dembélé ter entrado em acordo, o clube espanhol voltou atrás e entendeu que não dá para ter os dois atacantes juntos no elenco. Dessa forma, a diretoria optou pelo jogador brasileiro do Leeds United, que conta com o aval do treinador Xavi.

No entanto, Raphinha tem acordo com o Chelsea, mas pediu para o seu empresário, Deco, o ex-jogador luso-brasileiro, aguardar por uma proposta do Barcelona. A diretoria do clube espanhol planeja que a contratação seja concluída na próxima semana.