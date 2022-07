Reinier - Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 08/07/2022 15:42 | Atualizado 08/07/2022 15:43

Rio - O Benfica desistiu da contratação de Reinier. De acordo com informações do jornal português "O Jogo", o clube lusitano voltou atrás em sua negociação com o Real Madrid por não concordar com a cláusula de obrigação de compra no contrato de empréstimo que estava firmando com o clube espanhol.

O valor que envolvia o possível empréstimo do brasileiro por uma temporada foi considerado “inacessível” em Lisboa. No entanto, de acordo com a mídia espanhola, a quantia elevada seria uma proteção do Real Madrid que não desejaria se desfazer do brasileiro em definitivo.

Sem acerto com o Benfica, o Real Madrid irá tentar negociar o atacante com outro clube. Neste momento, todas as vagas "extracomunitárias" estão ocupadas no plantel e com isso, o ex-jogador do Flamengo terá que ser negociado.

Reinier, de 20 anos, foi comprado pelo Real em 2019 por 30 milhões de euros. Sem espaço na Espanha, o jovem foi emprestado ao Borussia Dortmund, da Alemanha, mas não teve muito destaque. O atacante fez parte do grupo campeão da Libertadores pelo Flamengo há três anos.