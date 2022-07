Raphinha - DOUGLAS MAGNO / AFP

Raphinha DOUGLAS MAGNO / AFP

Publicado 08/07/2022 15:14 | Atualizado 08/07/2022 15:20

Rio - A indefinição no futuro de Raphinha, do Leeds United, da Inglaterra, irritou o atacante, de 25 anos. Alvo de Barcelona e Chelsea, o jogador demonstrou impaciência com a demora nas negociações e ainda não sabe aonde vai atuar na temporada europeia. A informação é do jornal britânico "Daily Mail".

Com passagem pela seleção brasileira, Raphinha vem sendo pressionado para sair do Leeds United. O atacante não deve participar da pré-temporada com o clube inglês. Enquanto isso, a equipe inglesa já acertou com o seu provável substituto: o colombiano Luis Sinisterra que estava no Feyenoord, da Holanda.

Apesar de ter acerto com o Chelsea, o atacante ainda prioriza a possibilidade de jogar no Barcelona. No entanto, a situação financeira do clube espanhol impede a contratação de Raphinha. A diretoria colocou o atacante como uma das prioridades no mercado de transferências, mas entende que não tem condições para investir neste momento.

O Chelsea, por sua vez, já encaminhou uma proposta para Raphinha, e finaliza os últimos detalhes burocráticos para fechar com Raheem Sterling, do Manchester City. Sob a nova gestão do norte-americano Todd Boehly, o clube inglês ainda não anunciou nenhuma contratação.

Com a camisa do Leeds United, Raphinha disputou 36 partidas, marcou 11 gols e deu três assistências na última temporada. O atacante é apontado como um dos possíveis convocados pelo treinador Tite para a Copa do Mundo, no Catar.