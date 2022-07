Ronaldo Fenômeno - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 08/07/2022 15:25

Ex-repórter da Globo, Tino Marcos revelou em entrevista ao "Charla Podcast" que Ronaldo Fenômeno planeja ficar com a concessão do Mineirão após a inauguração do novo estádio do Atlético-MG. O jornalista disse que o dono da SAF da Raposa confidenciou a ele como anda as negociações.



"O Cruzeiro está pegando o Mineirão. O Galo vai fazer um estádio. O América tem o Independência. O Cruzeiro vai fechar. Encontrei com o Ronaldo na festa do penta e ele falou que está muito adiantado para o Mineirão ser do Cruzeiro", disse.

Em entrevista ao 'Superesporte', o diretor comercial do Mineirão, Samuel Lloyd, falou dessa negociação que está em andamento.



"Gestão compartilhada sempre foi o desejo da Minas Arena (empresa que administra o estádio). Se a gente olhar para o plano de negócios da Minas Arena e que foi colocado pelo estado lá atrás, é intrínseco que a gente teria um operador máster no nosso estádio. A gente busca isso desde a origem", disse o gestor.



Com o novo estádio do Galo e com o América-MG mandando jogos no Independência, o Cruzeiro naturalmente já seria o clube com maior envolvimento com o estádio que foi palco da Copa do Mundo de 2014. A negociação pode se concretizar nos próximos meses.