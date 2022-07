Neymar no treino do PSG - AFP

Neymar no treino do PSGAFP

Publicado 10/07/2022 15:54 | Atualizado 10/07/2022 15:55

Rio - A chegada do treinador Christophe Galtier ao PSG parece ter dado uma sobrevida a Neymar no clube francês. Porém, o brasileiro terá que passar por uma grande mudança de comportamento para seguir em Paris. Esta é a informação do jornal "Le Parisien" a respeito da situação do brasileiro.

Segundo a publicação, o brasileiro não poderá repetir algumas atitudes que geraram insatisfação no clube francês. Uma delas seria em relação aos seus atrasos nos treinos. Neymar precisará se adaptar e ter uma grande mudança no seu comportamento para continuar prestigiado com Galtier.

A situação envolvendo Neymar teria inclusive colocado Mbappé e Messi em lados opostos no PSG. De acordo com informações do jornal espanhol "Mundo Deportivo", a saída do brasileiro teria sido um dos pedidos do francês para renovar contrato. Enquanto isso, Lionel Messi quer o companheiro no elenco por tudo o que agrega esportivamente.

O brasileiro ativou recentemente uma cláusula de renovação contratual automática em que passou a ter vínculo com o PSG até 2027. Chelsea e Juventus chegaram a aparecer como possíveis destinos, mas os rumores não evoluíram para nenhuma negociação.