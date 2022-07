Mina Bonino é casada com Federico Valverde - Reprodução / Instagram

Publicado 10/07/2022 13:01

Rio - O meia uruguaio Fede Valverde, de 23 anos, e a sua esposa Mina Bonino, de 28 anos, passaram por uma situação muito triste durante suas férias em Ibiza, na Espanha. O casal foi drogado e assaltado na moradia de luxo que alugaram para passar alguns dias na região. O caso foi divulgado por Mina.

"Quando chegamos em casa, o cozinheiro já estava lá. Ele disse que havia apenas uma chave da casa e que iria levá-la para poder fazer o café da manhã no dia seguinte sem nos acordar. No dia seguinte não conseguia nem levantar-me, via tudo rodando. Senti-me muito mal. Quando estávamos todos preparados para ir à praia eu fui buscar dinheiro. Abri a minha carteira e estava vazia. O cozinheiro apareceu na casa e disse que, quando chegou, viu tudo numa bagunça", disse a jornalista argentina no Instagram.

Segundo ela, os assaltantes levaram cerca de 10 mil euros (cerca de R$ 53 mil). Mina afirmou que o casal mudou de casa após o ocorrido e passou as férias em outra residências.

"Foi tudo muito subtil, para nos roubarem sem que a gente conseguisse perceber. Passamos o primeiro dia no hospital", finalizou.