Richarlison - Divulgação / Tottenham

RicharlisonDivulgação / Tottenham

Publicado 09/07/2022 21:50

Rio - O atacante Richarlison, de 25 anos, teve o seu primeiro contato neste sábado com seus companheiros de Tottenham. Contratado junto ao Everton, o jogador da seleção brasileira tratou a mudança de clube na Inglaterra como a realização de um sonho.

"Estou muito feliz por esse momento. Eu lembro quando estava no Brasil, e veio a proposta do Tottenham. Eu fiquei sem acreditar. Depois de assinar o contrato, mais ainda. Parece um sonho. Quando cheguei aqui deu um frio na barriga, ver os companheiros, ver uma nova casa. Espero fazer história com essa camisa", disse em entrevista ao site do clube londrino.

O atacante foi anunciado oficialmente na semana passada como novo reforço do Tottenham. A transferência custou cerca de 50 milhões de libras (aproximadamente R$315 milhões) ao clube londrino, além de possíveis 10 milhões de libras em bônus adicionais futuros.

Revelado pelo América-MG, Richarlison se destacou no Fluminense em 2017. Ainda naquele ano foi negociado com o Watford. O brasileiro jogou uma temporada pelo seu primeiro clube inglês e foi negociado no ano seguinte com o Everton, clube que defendia até o mês passado.