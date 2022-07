Jorge Jesus - Fernebahçe / Divulgação

Publicado 10/07/2022 20:58

Rio - Restando pouco tempo para o final do prazo de inscrição para a primeira fase da Liga dos Campeões da Europa, o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, corre contra o tempo para reforçar o seu elenco. Após a contratação de Willian Arão, do Flamengo, o técnico português pediu a contratação de mais um jogador brasileiro. Desta vez, trata-se de Yan Couto, lateral-direito revelado pelo Coritiba, que pertence ao Manchester City. A informação é do portal "Torcedores.com".

Cria da base de Coritiba, Yan Couto foi contratado pelo Manchester City em 2020, após o clube inglês vencer a briga com o Barcelona, da Espanha. No entanto, desde que chegou à equipe de Pep Guardiola, o jovem não foi aproveitado. Em setembro de 2020 foi emprestado por um ano ao Girona, da Espanha, que também pertence ao Grupo City. Um mês após retornar ao clube inglês, Yan Couto foi emprestado ao Braga, de Portugal, onde ficou até o final de junho.

Pela equipe espanhola, o lateral-direito esteve em campo em 30 partidas, marcando dois gols e dando cinco assistências para seus companheiros. Já no clube português, onde foi treinado por Carlos Carvalhal, que esteve diversas vezes no radar do Flamengo, ex-clube de Jorge Jesus, Yan atuou em 42 jogos, marcou um gol e deu quatro assistências.