Fred - Mailson Santana / Fluminense

FredMailson Santana / Fluminense

Publicado 10/07/2022 19:25

Rio - Ídolo do Fluminense, Fred encerrou sua carreira no último sábado com uma festa emocionante da torcida tricolor no Maracanã. O artilheiro defendeu o Tricolor de 2009 a 2016, depois deixou o clube carioca, e retornou em 2020 para encerrar sua trajetória neste ano. No período em que esteve longe das Larajeiras, Fred recebeu uma proposta do Flamengo em 2017. Em entrevista ao "The Players Tribune Brasil", o centroavante relembrou o convite que recebeu do maior rival do Tricolor.

"Meu empresário na época falou: “Chegou uma proposta aqui irrecusável”. O Flamengo fez a proposta. Eu falei: “O Flamengo, infelizmente, não dá”. Por causa do Fluminense. Foi uma decisão difícil pra mim, mas ao mesmo tempo muito fácil. Porque olhei para trás e lembrei de tudo que os caras fizeram por mim. Como faria uma parada dessas?", disse o atacante.

Aos 38 anos, Fred encerrou sua carreira após passagens vitoriosas e marcantes por diversos clubes, especialmente Fluminense e Cruzeiro. Seus principais títulos foram os dois Campeonatos Brasileiros pelo Tricolor, em 2010 e 2012, e a Copa do Brasil pelo Cabuloso, em 2018. O ex-jogador também foi o atacante titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014.