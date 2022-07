Lucas Paquetá - AFP

Lucas PaquetáAFP

Publicado 10/07/2022 18:24

Rio - O meia da seleção brasileira, Lucas Paquetá vem despertando o interesse de clubes grandes no futebol europeu. De acordo com informações do jornalista inglês Ben Jacobs, o Arsenal deseja a contratação do jogador, mas o Lyon só aceitaria negociar o ex-jogador do Flamengo por 65 milhões de libras (cerca de R$ 410,90 milhões).

De acordo com informações do jornal francês "L'Equipe", Lucas Paquetá teria pedido para deixar o Lyon. Além do Arsenal, o Newcastle também teria interesse no jogador da seleção brasileira. No entanto, a pedida do clube francês é considerada elevada e pode dificultar o acerto.

O meia chegou ao Lyon em 2020, após uma passagem sem brilho no Milan. Pelo clube francês, Paquetá recuperou o bom futebol dos tempos de Flamengo. Na última temporada, ele atuou 43 partidas, fez 11 gols e deu sete assistências.