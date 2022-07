Edmundo - Reprodução Internet

Edmundo Reprodução Internet

Publicado 10/07/2022 16:50

Rio - Ídolo de Palmeiras e Vasco, Edmundo está confiante em relação ao Verdão na Libertadores. Na opinião do Animal, o clube paulista irá passar pelo Atlético-MG e também pelo vencedor de Estudiantes e Athletico-PR se classificando para a final da competição novamente. O craque ainda abordou uma possível revanche contra o Flamengo.

"Eu acho que o Palmeiras chega na final e vai chegar contra Flamengo ou Corinthians. E aí a parada é dura. A gente tem que falar pelo futebol que é apresentado hoje, faltam alguns meses para esse jogo ser realizado. Na final do ano passado, quando os dois times se classificaram, o Flamengo estava voando e o Palmeiras estava mal. Quando passaram 40 dias, as coisas tinham mudado completamente. O Renato não conseguia fazer o Flamengo jogar e o Abel estava voando, e o Palmeiras foi vencedor", disse em seu canal do "YouTube".

No ano passado, Flamengo e Palmeiras decidiram a Libertadores em Montevidéu. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, Deyverson aproveitou falha de Andreas Pereira e deu o tricampeonato da competição para o Verdão.