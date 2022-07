Maiára Quiderolly - Reprodução / Internet

Maiára QuiderollyReprodução / Internet

Publicado 10/07/2022 15:25 | Atualizado 10/07/2022 15:31

Rio - Grávida de Jô, Maiára Quiderolly desabafou na tarde do último sábado nas redes sociais. Nas publicações, a influenciadora revelou que abriu mão de receber pensão do jogador e afirmou que busca conseguir paz na gestação.



"O meu pensamento é esse. Um filho não é brincadeira, então pode ser que eu precise e mude a minha opinião mais para frente, daqui a algum tempo, mas por enquanto o meu pensamento é esse para eu ter paz e meu filho ter paz", escreveu Maiára.

Após receber críticas de muitos internautas, a influenciadora apagou as postagens e publicou um texto em seguida para justificar a decisão.

"Direito do meu filho é saber quem é o pai! Eu sou a mãe e não quero me desgastar mais do que me desgastei. Eu quero ter minha gestação tranquila e não passando raiva por coisas que eu posso evitar. Se um dia eu não puder dar algo ou deixar faltar algo para o meu filho, pode ser que eu vá atrás, enquanto isso não acontece, vou seguir tentando dar o melhor para o meu filho e no momento o melhor para ele é paz. No dia que ele quiser ser pai, o filho dele vai estar lá, ser pai não é depositar dinheiro na conta não. Hoje a minha decisão é essa, e só cabe a mim saber o que é melhor para mim e pro meu filho. Fim de papo", publicou a influenciadora.

Maiára anunciou em junho deste ano que estava grávida. A revelação aconteceu na mesma época em que Jô foi flagrado no pagode e rescindiu contrato com o Corinthians. A gravidez da influenciadora e a paternidade do jogador geraram muita repercussão nas redes sociais.