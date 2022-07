Charles Leclerc conseguiu superar o holandês Max Verstappen e garantir a vitória do GP da Áustria - Jure Makovec / AFP

Publicado 10/07/2022 12:10 | Atualizado 10/07/2022 13:11

Rio - Em meio a uma grande festa da torcida da Red Bull Racing, o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, conseguiu garantir a vitória do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, neste domingo (10). O piloto da scuderia italiana conseguiu superar o holandês Max Verstappen, que havia vencido a corrida sprint no sábado (09), e chegar a quinta vitória de sua carreira, e a terceira na temporada atual. Além de Leclerc e Verstappen, Lewis Hamilton, da Mercedes, completou o pódio.

Leclerc teve o melhor desempenho durante praticamente toda a corrida. No entanto, um problema em seu acelerador fez com que o monegasco tivesse que ser mais cauteloso nas dez últimas voltas. Com isto, viu Verstappen fazer a volta mais rápida da prova, e garantir o ponto extra.

Carlos Sainz esteve próximo de fazer a dobradinha da Ferrari no pódio. No entanto, o motor de seu veículo acabou quebrando, e começou a pegar fogo, fazendo com que o piloto espanhol tivesse que sair do carro em chamas, ainda em um pequeno movimento.

Sainz teve que deixar o carro enquanto estava pegando fogo Reprodução

A Fórmula 1 volta agora para o Grande Prêmio da França, no tradicional Circuito Paul Ricard. A corrida oficial está marcada para daqui a duas semanas, no dia 24 de julho, às 10h (horário de Brasília).