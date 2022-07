Ruan Miranda no duelo entre Brasil e Itália, pelo Globl Jam 2022 - Reprodução/Instagram Ruan Miranda

Ruan Miranda no duelo entre Brasil e Itália, pelo Globl Jam 2022Reprodução/Instagram Ruan Miranda

Publicado 10/07/2022 18:38 | Atualizado 10/07/2022 18:41

Rio – Após vencer a Itália nas semifinais, a seleção brasileira sub-23 de basquete masculino conseguiu garantir a vaga na final do Globl Jam 2022, contra os Estados Unidos. O confronto acontecerá neste domingo (10), às 20h (de Brasília), no Mattamy Athletic Centre, em Toronto, no Canadá. Em contato com a reportagem do Jornal O Dia, o Ala/Pivô Ruan Miranda, jogador do Flamengo emprestado ao Cerrado Basquete, falou sobre sua expectativa para a fina contra a equipe Norte-Americana.

“Acredito que faremos um bom jogo, assim como fizemos no primeiro (na fase de grupos, na vitória sobre o próprio EUA). Conhecer a forma com eles jogam faz toda a diferença. Estou com boas expectativas e confio no nosso time”, comentou o jogador.

O Globl Jam é um torneio sub-23 que envolve os principais nomes do basquete internacional. Muitos desses jogadores, inclusive, já tiveram a oportunidade de se enfrentar ou até mesmo jogarem juntos. Ruan explicou que isto acaba sendo um ponto positivo, pois ajuda no entrosamento em quadra.

“Estamos bem entrosados. Como já nos conhecíamos há um tempo, ou por ter jogado juntos, ou contra, acaba levando à amizade. Isso está sendo muito importante pro nosso entrosamento em quadra também”, disse o jogador do Cerrado.

O torneio também marca a estreia do ex-jogador Tiago Splitter como treinador da seleção de base. Ruan disse que Tiago está fazendo um bom trabalho comandando a equipe, e revelou que gostaria de ser convocado mais vezes pelo técnico.

“Não conhecia o Splitter, mas já tinha escutado coisas boas sobre ele e agora posso confirmar. Estou gostando bastante da forma como ele leva o time. Ele é muito bom e pretendo pegar mais seleções com ele no comando”, finalizou o atleta de 21 anos.