Publicado 10/07/2022 17:21

Rio - O apoiador Gustavo Scarpa, de 28 anos, já sabe em que clube irá jogar no ano que vem. De acordo com informações do jornalista Benjamin Back, o ex-jogador do Fluminense irá atuar pelo Nottingham Forest, da Inglaterra.

O clube está de volta a elite do futebol inglês na próxima temporada. O Nottingham Forest viveu seu melhor momento no fim dos anos de 1970. O clube conquistou duas Liga dos Campeões e também um título do Campeonato Inglês.

Scarpa vai assinar um vínculo de três anos e meio com o seu novo clube. A oferta do Nottingham Forest teria sido inferior a do Palmeiras, porém, o apoiador decidiu aceitar para realizar o sonho de atuar no futebol europeu.

Revelado pelo Fluminense, Scarpa chegou ao Palmeiras em 2018. Pelo clube paulista, o apoiador colecionou títulos. Os principais foram as duas Libertadores, de 2020 e 2021, o Brasileiro, de 2018, e a Copa do Brasil, de 2021.