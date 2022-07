Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 10/07/2022 11:32

Rio - O Real Madrid encaminhou a renovação do contrato de Vinícius Júnior, após o anúncio do acordo verbal em junho. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o vínculo já foi assinado pelo brasileiro, faltando apenas o anúncio oficial por parte do clube.



O novo contrato de Vinícius Júnior será válido até 2027, cumprindo assim o desejo do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. O brasileiro é visto como um dos pilares da equipe e sua manutenção era prioridade da diretoria.



Vinícius Júnior se consolidou como um dos principais jogadores do Real Madrid na última temporada, sendo protagonista ao lado do francês Karim Benzema. Na última temporada, Vini atuou em 52 jogos, marcou 22 gols e somou 20 assistências contabilizando todas as competições, além de ter sido o autor do gol do título na final da Uefa Champions League 2021/22 em Paris contra o Liverpool.



Revelado pelo Flamengo, Vinícius Júnior foi vendido ao Real Madrid em 2018, quando completou 18 anos de idade, por 45 milhões de euros. A transferência, até os dias de hoje, é a maior da história do Rubro-Negro e a segunda maior do futebol brasileiro.