Raphinha - OLI SCARFF / AFP

Publicado 12/07/2022 17:35

Rio - Cotado para ser convocado por Tite para a disputa da Copa do Mundo do Catar, o atacante Raphinha, um dos destaque do Leeds United nas últimas temporadas, está de casa nova. O brasileiro acertou sua transferência para o Barcelona, da Espanha, e irá reforçar o clube catalão por cinco temporadas. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano.

Ainda segundo o comunicador, o Barcelona pagará 58 milhões de euros (aproximadamente R$ 316 milhões, na cotação atual), para contratar o atacante. No entanto, caso algumas metas sejam atingidas, o negócio pode chegar até 67 milhões (R$ 365 milhões).

O clube catalão segue fazendo de tudo para aumentar seu caixa e reforçar ainda mais o seu elenco. Recentemente, o Barcelona vendeu 10% dos direitos de transmissão de suas partidas para um fundo de investimento dos Estados Unidos, por 205 milhões de euros (pouco mais de R$ 1.1 bilhão). Além disso, a diretoria vem seguindo um duro planejamento financeiro, o que pode ser visto na renovação de Dembelé, que só teve seu vínculo aumentado pois aceitou uma redução de 40% do seu salário.

Cria da base do Avaí, Raphinha chega para o sexto clube de sua carreira. Além do clube catarinense, o jogador também atuou por Vitória Guimarães, de Portugal, Sporting, de Portugal, Stade Rennais, da França e o Leeds United, da Inglaterra. Na última temporada, Raphinha esteve em campo em 36 oportunidades, marcando 11 gols e dando três assistências para seus companheiros.