Fernandinho entra na mira de clube da Série BFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/07/2022 20:44

Rio - Em busca de reforços para a sequência desta temporada no Campeonato Brasileiro da Série B, o Sport mirou a contratação de Fernandinho, de 36 anos, que estava no futebol da China. Ex-jogador do Flamengo, o atleta deve se encontrar com dirigentes do clube pernambucano nesta quinta-feira (14) para encaminhar a negociação. A informação é do portal "GE".

Fernandinho está curtindo o período de férias em Pernambuco. O atacante nasceu em São Paulo, mas foi adotado por uma família pernambucana na infância. A oportunidade de ficar perto dos familiares pode ser decisiva na negociação com o Sport.

Há 17 anos, Fernandinho atuou em Pernambuco no começo da carreira pelo Central, de Caruaru. A maior parte da família torce pelo Sport. Na próxima quinta-feira, o possível acerto na reunião pode ocorrer caso o atacante decida reduzir o seu salário que vinha recebendo no Chongqing Dangdai, da China. O jogador tinha contrato com o clube chinês até o fim do ano, mas foi liberado pela diretoria após decretarem falência.