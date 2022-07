Wagner Ribeiro - Reprodução

Publicado 12/07/2022 18:18

A Justiça decretou, nesta terça-feira (12), a prisão de Wagner Ribeiro, um dos empresários de futebol mais influentes do Brasil. O pedido de detenção se dá por conta da falta de pagamentos do agente em relação à pensão alimentícia dos filhos. A informação foi dada pelo “Brasil Urgente”, da Band TV.



Ao todo, Wagner Ribeiro está devendo quase R$ 660 mil referente ao período entre novembro de 2020 e junho de 2022. A prisão do empresário foi decretada pela 2ª Vara Cível de São João da Boa Vista, local em que o agente teria residência.



Um dos mais conhecidos empresários de futebol, Wagner Ribeiro já representou astros brasileiros, como Neymar, Kaká, Lucas Moura, Robinho, entre outros. O agente também já teve participação em diversas transferências do mercado da bola entre clubes nacionais e times do exterior.