João Rojas, jogador do Monterrey - Divulgação/Monterrey

João Rojas, jogador do MonterreyDivulgação/Monterrey

Publicado 12/07/2022 17:50

Rio - João Rojas, meia do Monterrey, rompeu o ligamento cruzado do joelho ao sofrer um drible durante a partida contra o América-MEX. Com isso, o atleta da seleção equatoriana não participará da Copa do Mundo.



Por conta da grave lesão, o camisa oito deve ficar longe dos gramados por cerca de oito meses, segundo informações da imprensa local. O jogador participou de seis jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Após ganhar destaque com a camisa do Emelec, Rojas foi contratado pela equipe mexicana no início deste mês. O meia estreou diante do Santos Laguna, no último dia quatro, e fez sua segunda partida no último sábado.

Rojas entrou quando o Monterrey perdia o confronto por 2 a 1. O camisa oito participou dos dois gols da virada dos Rayados, contribuindo com uma assistência, mas saiu de campo lesionado nos minutos finais.