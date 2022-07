Abel Braga - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 12/07/2022 17:20

Rio - Abel Braga encerrou o seu ciclo como treinador de futebol nesta temporada ao dirigir o Fluminense. Contratado pelo Tricolor no começo de 2022, o ex-técnico afirmou que o presidente Mario Bittencourt não fez grandes exigências ao fechar o acordo com o comandante.

"O Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, não me pressionava. Como é ano de eleição, ele só me pediu uma coisa: não cair de divisão. Mas, mesmo assim, eu não estava dando conta", admitiu o técnico em entrevista ao portal "UOL".

Abel revelou como foram os últimos momentos dele como treinador do Fluminense e o quanto a rotina já estava o deixando exausto. "Num domingo, jogamos o Brasileiro. Na segunda, viajamos para Barranquilla, na Colômbia, para a Sul-Americana. Jogamos na quarta. Voltamos para o hotel e pegamos um voo para Manaus, já que sábado jogaríamos em Cuiabá e lá não tem aeroporto internacional. Chegamos no Mato Grosso sexta de madrugada, os jogadores sem dormir -eu, consequentemente, sem dormir. Jogamos. Voltamos para o Rio de Janeiro na mesma madrugada. Chegamos no domingo de Páscoa. Segunda-feira, treino. Na terça, jogo no Maracanã pela Copa do Brasil. Cheguei para o presidente no dia seguinte e disse: 'Não dá mais'", disse.