Romário se reuniu com grupo de jogadores para discutir alterações na Lei Pelé - Divulgação

Romário se reuniu com grupo de jogadores para discutir alterações na Lei PeléDivulgação

Publicado 12/07/2022 16:32

Rio - Um grupo de jogadores se reuniu nesta segunda-feira (12), com o senador Romário (PL-RJ), para discutir algumas mudanças na Lei Pelé. Os atletas presente na reunião são contra as mudanças, e aproveitaram para pedir apoio ao ex-jogador.

Na reunião, estiveram presentes os seguintes jogadores: Diego Ribas (Flamengo), Everton Ribeiro (Flamengo), Nenê (Vasco), Anderson Conceição (Vasco), Matheus Ferraz (Fluminense), Rafael (Botafogo), Klaus (Botafogo), Douglas Borges (Botafogo), Deola (América-RJ) e Luiz Philipe Muralha (Sem clube).

Vale lembrar que na rodada do Campeonato Brasileiro no último final de semana, os jogadores protestaram contra a mudança da lei, ficando parados, antes do início das partidas, com a mão na boca. O gesto foi feito para dizer que os atletas não estão sendo ouvidos na discussão sobre a lei. No entanto, o deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE) disse ter se reunido com representantes do sindicato dos jogadores.

Entenda mais sobre o projeto de lei

O Projeto de Lei 1153/2019 surgiu no Senado e lá foi aprovado. Dessa forma, seguiu para a Câmara dos Deputados, onde também foi aprovada. No entanto, como sofreu alterações, retornará ao Senado para ser apreciado novamente.



Os jogadores alegam que a mudança na Lei Pelé vai mexer em direitos trabalhistas dos atletas, que se sentirão mais "vulneráveis". Por outro lado, os clubes escreveram nas publicações que a proposta "não retira nenhum direito trabalhista".



Um dos itens que será modificado é a redução e parcelamento do valor da cláusula compensatória desportiva, valor que os jogadores recebem na rescisão contratual. O valor mínimo é equivalente aos salários até o fim do vínculo. A mudança na Lei pode reduzir esse valor para 50%.