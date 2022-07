Marlon Santos optou pelo seu retorno à Itália - Reprodução

Marlon Santos optou pelo seu retorno à ItáliaReprodução

Publicado 12/07/2022 15:32

Rio - Ex-Fluminense e Barcelona, o zagueiro Marlon Santos, de 26 anos, deixou o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e fechou contrato com o Monza, da Itália, time que vai disputar a elite do Campeonato Italiano pela primeira vez nesta temporada. Ele chegou em terras italianas nesta terça-feira para realizar exames médicos e deve assinar um vínculo de empréstimo por um ano.

Marlon ainda foi procurado pelo Fiorentina, também da Itália, e pelo PSV, da Holanda. A conversa com o time holandês chegou a avançar, mas o zagueiro optou pelo seu retorno à Itália. O jogador atuou por três anos no Sassuolo e está habituado ao futebol do país.

O zagueiro ex-Fluminense conseguiu se transferir porque a Fifa ampliou o prazo para que jogadores que atuam em clubes da Ucrânia e da Rússia suspendam seus contratos até junho de 2023. Marlon foi um dos jogadores que não se transferiram no início da Guerra da Ucrânia e, em abril, chegou a se reapresentar ao Shakhtar Donetsk e disputou alguns amistosos pelo clube. Ao todo, foram 22 partidas pela equipe ucraniana.