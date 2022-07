Cristiano Ronaldo foi recusado pelo Paris Saint-Germain - GLYN KIRK / AFP

Publicado 12/07/2022 15:15

Rio - O Paris Saint-Germain teria recusado uma oferta para a contratação de Cristiano Ronaldo, do Manchester United. De acordo com o publicado pelo jornal "Le Parisien" nesta terça-feira, o empresário do atacante português entrou em contato com o presidente do PSG, Nasser al-Khelaïfï, porém o clube francês não quer mais uma estrela na equipe.

Em 2016, o PSG tentou a contratação de Cristiano Ronaldo, após a saída de Ibrahimovic, e chegou a cogitá-lo quando o atacante estava na Juventus. No entanto, a nova gestão do futebol quer adotar uma nova mentalidade no projeto esportivo da equipe.