Raphinha vem sendo titular da Seleção - Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 12/07/2022 14:27

Rio - O atacante Raphinha, de 25 anos, pode estar perto de ter um novo clube. De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", o Leeds United, da Inglaterra, chegou a um acordo com o Barcelona pela contratação do jogador da seleção brasileira.

De acordo com a publicação, o clube inglês teria aceitado nesta terça-feira uma proposta na casa dos 55 milhões de euros (R$ 300 milhões) mais bonificações por metas, que podem chegar em até 15 milhões de euros (R$ 81,9 milhões).

Revelado pelo Avaí, Raphinha se transferiu para o futebol português com 19 anos. Em 2019, ele acertou com o Rennes, da França. Foi contratado pelo Leeds em 2020. Na última temporada, ele entrou em campo em 36 jogos, fez 11 gols e deu três assistências. A boa fase o levou a ser convocado pela seleção brasileira.