Bremer em treino pelo Torino, na ÁustriaFoto: Divulgação/Torino

Rio - A Inter de Milão, que já fez uma proposta de 30 milhões de euros (R$ 163 milhões) mais bônus variáveis pela contratação do zagueiro Bremer, de 25 anos, agora possui concorrência. Segundo os veículos Gazzetta dello Sport, Tuttosport e portal "GE", a Juventus fez contatos com o jogador e com o Torino e demonstrou interesse no brasileiro ex-Atlético-MG. O defensor deve decidir seu destino até a próxima semana.

A Juventus, mesmo que ainda não tenha feito uma oferta oficial ao rival Torino, deixou clara a sua intenção de contar com o brasileiro em seu elenco. O clube se antecipa e busca possíveis substitutos para De Ligt, que deve ir para o Bayern de Munique. A Velha Senhora, no entanto, quer selar primeiro a venda do zagueiro holandês antes de tratar com Bremer.

O zagueiro brasileiro se reapresentou ao Torino e viajou com o time para a Áustria, onde o clube faz pré-temporada. O defensor deve seguir na liga italiana e a permanência na Itália é algo que agrada sua família. O baiano de Itapitanga era alvo de grande equipes desde a temporada passada e chegou a negociar sua saída do Torino na última janela, no início deste ano.

Bremer tem um acordo com a Internazionale desde março, mas o Torino faz jogo duro na negociação e abriu espaço para outros clubes interessados. A equipe do brasileiro exige no mínimo R$ 40 milhões de euros (R$ 217 milhões).