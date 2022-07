Walter Casagrande - Foto: Reprodução

Publicado 12/07/2022 12:29

Rio - Casagrande está de casa nova. Dias após anunciar sua saída da TV Globo, o ex-jogador foi anunciado como reforço da equipe de colunistas do "UOL Esporte" e escreverá no portal a partir do próximo dia 18.

Além de assinar uma coluna sobre futebol e o mundo, Casão também fará o programa Cartão Vermelho, com Juca Kfouri e José Trajano. Além disso, ele será enviado para a Copa do Mundo no Catar, em novembro.

“Casagrande entende muito de futebol, dentro e fora do campo. Ainda carrega uma bagagem pessoal e uma sensibilidade ímpar, enriquecendo as discussões para além do esporte”, afirmou Vinícius Mesquita, gerente geral do UOL Esporte.



“O público do UOL valoriza informação de qualidade e bons debates. A contratação de Casagrande nos permite ter abordagens ainda mais plurais sobre o futebol, destacando a importância desse esporte no imaginário e no cotidiano do nosso público”, disse Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL.

Casagrande anunciou sua saída da TV Globo na última quarta-feira. As partes optaram, em comum acordo, por encerrar o vínculo que iria até o fim do ano.