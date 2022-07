Daniel Alves - AFP

Publicado 12/07/2022 14:01

O ex-lateral do São Paulo e da Seleção Brasileira Cicinho afirmou nesta segunda-feira durante o 'Arena SBT' que Daniel Alves não deixa saudade pelos clubes que passa, apesar de manter uma carreira vitoriosa sendo o maior campeão da história do futebol.

Daniel Alves deu uma declaração recente dizendo que o Barcelona 'não respeita' a história dos ídolos. Cicinho abordou o tema e citou outros clubes que o lateral não teria deixado saudade.



"Sou fã do Daniel Alves, mas por onde ele passa não deixa saudade. (...) No Barcelona não deixou saudade e saiu agora pela porta dos fundos. No São Paulo não deixou saudade, na Juventus e no Paris Saint-German não deixou saudade. É um jogador vitorioso. Não estou falando da pessoa. Estou falando dele como atleta e jogador que por onde passa não deixa saudade", disparou.

Dani teve uma segunda passagem discreta pelo Barça, onde é ídolo. Apesar dos 39 anos, Daniel Alves segue sendo cotado para vestir a camisa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O lateral deve buscar uma nova equipe para atuar pelos próximos meses e chegar em forma no Mundial.