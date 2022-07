Lewandowski se reapresenta ao Bayern de Munique - Foto: SVEN HOPPE/AFP

Rio - Na mira do Barcelona, Robert Lewandowski, de 33 anos, se reapresentou ao Bayern de Munique na manhã desta terça-feira (12). O atacante polonês fez exames médicos no clube alemão, mas ainda conta com a possibilidade de acertar sua saída para defender o clube espanhol nesta janela de transferências.

De acordo com a revista alemã "Kicker", em caso de saída, o Bayern já conta com um nome certo para acertar a substituição no mercado de transferências. A bola da vez é Harry Kane, do Tottenham, da Inglaterra. O centroavante, de 28 anos, por sua vez, ainda possui contrato com os Spurs até 2024, e a negociação não deve ser facilitada. Nesse caso, os bávaros planejam manter Lewandowski até 2023, quando encerra o seu contrato, para poder investir no atacante inglês.

Para oficializar a saída de Lewandowski, o Bayern aguarda uma nova proposta do Barcelona, e a diretoria dos bávaros planejam receber cerca de 50 milhões de euros (R$ 269 milhões) pela venda do artilheiro das últimas cinco edições da Bundesliga.