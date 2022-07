Arturo Vidal e Alexis Sánchez em ação pela Inter de Milão - Foto: Divulgação/Internazionale

Publicado 12/07/2022 14:36

Rio - O astro da Inter de Milão, da Itália, Alexis Sánchez, de 33 anos, ficou ainda mais próximo para assinar a rescisão de contrato com o clube. A diretoria italiana está otimista com o acordo pela saída do atacante chileno, que vai receber cerca de 3,5 milhões de euros (R$ 18 milhões) nos próximos dias. A informação é do jornal "La Gazzetta dello Sport".

Na última segunda-feira (11), a Inter oficializou o acordo pela saída de Arturo Vidal, de 35 anos, que está prestes a assinar contrato com o Flamengo. Além disso, o clube italiano descobriu que Sánchez estava interessado em antecipar o fim de seu contrato, que é válido até 2023.

A saída de Sánchez, inclusive, aliviaria a situação financeira da Inter de Milão. Dessa forma, o clube italiano poderia mirar em contratações de novos reforços para o treinador Simone Inzaghi. O técnico pretende trabalhar com menos nomes para o ataque, que já conta com Romero Lukaku, Lautaro Martínez, Joaquín Correa e Dzeko.