Cristiano Ronaldo tem futuro incerto no Manchester UnitedGLYN KIRK / AFP

Publicado 11/07/2022 13:30

Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, Erik ten Hag, treinador do Manchester United, negou a saída do astro Cristiano Ronaldo do clube. O holandês afirmou que o craque português está nos planos para a temporada e comentou sobre a ausência do camisa sete na preparação.

"Nós estamos nos planejando com Cristiano Ronaldo para esta temporada. Visualizo o trabalho com ele. Cristiano não está à venda. Ele está nos nossos planos e queremos ter sucesso juntos", disse.

Ten Hag destacou uma conversa com o craque após sua contratação, mas disse que ainda não teve oportunidade de falar com Cristiano após os rumores sobre uma possível saída dos Red Devils.

"Eu não posso tratar (sobre Cristiano Ronaldo e a viagem da pré-temporada) como uma ausência. Ele não está conosco por razões pessoais. Eu conversei com ele antes da situação surgir. O que posso confirmar é que tivemos um bom papo. Eu não falei com ele depois (das notícias)."

Nas últimas semanas, Cristiano Ronaldo havia pedido para deixar o Manchester United com o objetivo de jogar novamente a Champions League - o clube não fez boa campanha na Premier League na temporada 2021/2022 e conquistou apenas uma vaga na Europa League.