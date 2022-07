Walter Casagrande - Foto: Reprodução

Publicado 11/07/2022 10:18

Rio - Se for de sua vontade, Walter Casagrande não ficará muito tempo longe da TV. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal “R7”, SBT e Band estão interessados na contratação do comentarista, que deixou a TV Globo na última semana após 25 anos.

Pelo lado da Band, uma carta na manga para atrair Casão é a Copa do Mundo. A Rádio Bandeirantes irá transmitir o torneio em novembro e a oportunidade de comentar mais um Mundial pode seduzir o ex-jogador.

Já o SBT, apesar de ter perdido os direitos da Libertadores a partir de 2023 para a Globo, segue com sua grade recheada de outros torneios. A emissora de Sílvio Santos conta com a Liga dos Campeões e a Liga Europa e no ano que vem passará a exibir também a Copa Sul-Americana. Além disso, está na briga por outras competições importantes, como a Copa do Brasil.