Taça Série B - Divulgação

Taça Série BDivulgação

Publicado 11/07/2022 12:49

Rio - O Brusque irá iniciar nesta terça-feira as vendas para o jogo contra o Grêmio, no próximo dia 19, válido pela 19ª rodada da Série B do Brasileirão. Segundo o vice-presidente do clube, Carlos Beuting, o duelo, que irá acontecer no Vale do Itajaí, recebeu ofertas para venda do mando de campo. Ele ainda afirmou que também recebeu uma oferta de valor expressivo para vender a partida contra o Vasco, em setembro.



"Foram oferecidos valores na casa de R$ 1 milhão. São valores expressivos, que deixariam o Brusque em uma situação financeira ótima, mas nós temos respeito com o nosso torcedor", disse o dirigente.



Carlos Beuting disse que no jogo contra o Bahia, no dia 28 de junho, o Brusque recebeu uma oferta de R$ 400 mil para levar o jogo ao Nordeste. No entanto, defendeu o uso do estádio Augusto Bauer em respeito aos torcedores.



Como exemplo, ele citou o Criciúma, que lotou o Heriberto Hülse contra o Vasco. O dirigente acredita que os torcedores do Brusque podem comparecer em mais quantidade e cobrou mais apoio nas arquibancadas para fazer valer a decisão da diretoria.



"Eu me decepciono um pouco. Acho que o nosso torcedor podia estar mais presente. Não sei o que o Brusque precisa fazer mais para que a região compareça nos jogos. Falta um engajamento maior", pontuou.

Os ingressos serão vendidos, de forma física e on-line, a partir desta terça-feira, uma semana antes do jogo. A entrada digital pode ser comprada no Ingresso Nacional. Já o bilhete físico estará à venda no Augusto Bauer.

Horários da bilheteria:

Terça, quarta, quinta e sexta-feira: das 8h às 18h;

Sábado: das 8h às 12h;

Domingo: das 8h às 12h;

Segunda: das 8h às 18h;

Terça: das 8h até o início do jogo.



Valores dos ingressos:



Coberta: R$ 200 (R$ 100 meia-entrada);

Geral: R$ 100 (R$ 50 meia-entrada);

Visitante: R$ 100 (R$ 50 meia-entrada).