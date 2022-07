Rodrigo Caetano - Pedro Souza / Agência Galo / Clube Atlético Mineiro

Publicado 12/07/2022 16:21

Rio - Flamengo e Atlético-MG fazem nesta quarta um dos confrontos mais aguardados das oitavas de final da Copa do Brasil. Um das maiores rivalidades entre clubes de estados diferentes do país, o clima esquentou ainda mais com declarações de jogadores e dirigentes. O diretor executivo do Galo. Rodrigo Caetano, afirmou que o grupo atleticano está pronto para a partida.

"Espero que a gente chegue com toda a tranquilidade do mundo ao Maracanã. E que jogo seja decidido dentro do campo. Nosso grupo é muito experiente, não será uma palavra, um apoio a mais ou a menos, que irá mudar nosso comportamento lá dentro. Como disse o Tony (Mohamed) há pouco tempo, recuperar as energias, principalmente o mental. Nos preparamos mentalmente para isso. Não vai ter nada", disse.

O Atlético-MG joga por um empate e terá que encarar um Maracanã lotado para buscar a vaga. Apesar disso, o dirigente minimizou o clima que os torcedores do Flamengo farão no estádio.

Aquela história, já ouvi de um ex-treinador há um tempo: "Arquibancada não usa chuteira". Quem usa são os atletas. Não tem nada que modifique. Claro que o ambiente se torna algo mais favorável pro mandante, como é aqui. A Massa empurra mesmo, mas nem sempre a gente ganha, não ganhamos hoje. É Outro jogo, outra história