Sede da CBF recebeu reunião de dirigentesLucas Figueiredo/CBF

Publicado 12/07/2022 16:41

Rio - O local do clássico entre Brasil e Argentina marcado para setembro segue gerando polêmica. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) deseja que a partida seja realizada na Europa. A entidade máxima de futebol do país tenta convencer a AFA (Associação de Futebol Argentino) a topar. A Fifa e a Conmebol já deram aval para a realização do confronto. As informações foram dadas pelo narrador Galvão Bueno.

A partida é válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo e seria inicialmente realizada em São Paulo. Classificadas para o Mundial do Catar, as duas seleções até tentaram cancelar esse jogo, mas não houve sucesso. Inicialmente o confronto aconteceria em setembro do ano passado, mas acabou suspenso por decisão da Anvisa, porque jogadores argentinos não cumpriram o protocolo dos jogos de futebol do Brasil em relação à Covid-19.

A mudança do local é porque jogar em São Paulo, tornaria inviável a marcação de um segundo amistoso na data Fifa de setembro para ambas as seleções. Isso porque nenhum adversário quer se deslocar até o Brasil e também não haveria tempo útil para que as duas seleções viajassem até a Europa para a disputa do último jogo antes da Copa.