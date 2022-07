Neymar ao lado de Mbappé - AFP

Neymar ao lado de Mbappé AFP

Publicado 12/07/2022 17:49

Rio - O Paris Saint-Germain passa por um processo de reformulação na equipe. Com a renovação de Mbappé, o atacante exigiu mais liderança no vestiário e, assim, surgiram rumores sobre um possível pedido do francês para que Neymar deixasse o clube. A informação surpreende, já que os jogadores sempre demonstraram ter uma boa relação como amigos pessoais.



Ao fim da temporada passada, Mbappé estava muito perto de deixar o Paris Saint-Germain e acertar com o Real Madrid. O francês optou por permanecer no clube e renovou o contrato até 2025. Neymar, por sua vez, elogiou a decisão do jogador e ficou feliz pela negociação. Em entrevista na época, o brasileiro disse que ‘ter jogadores como Kylian (Mbappé) no time é sempre muito importante’.

Além disso, Neymar e Mbappé sempre demonstraram ter uma boa relação nos bastidores. Os dois apareciam juntos nas brincadeiras e zoações dentro do vestiário e os companheiros de equipe, sempre quando eram questionados, elogiavam o bom convívio entre eles.

Em fevereiro de 2021, Mbappé rasgou elogios a Neymar em entrevista à ‘France Football’. O atacante exaltou a qualidade do camisa 10 em campo e destacou a importância do brasileiro para sua evolução profissional.

Por outro lado, quem já demonstrou insatisfação com Neymar foi a mãe de Mbappé, Fayza Lamari. A imprensa internacional repercutiu em 2018 que ela teria ficado chateada com as zoações feitas pelo astro brasileiro e Daniel Alves com o filho dentro do vestiário do Paris Saint-Germain.

Além disso, outro motivo de um possível ‘desentendimento’ de Mbappé com Neymar pode ter sido após a eliminação na última Champions League. Rumores sobre uma suposta divisão do vestiário entre jogadores sul-americanos e franceses repercurtiram na mídia. Neymar estaria de um dos lados, junto com a ‘panela sul-americana’, enquanto Mbappé estaria do outro.

Neymar e Mbappé chegaram juntos no Paris Saint-Germain, no segundo semestre de 2017. Na época, o brasileiro chegou como a principal contratação, enquanto o francês era uma promessa após ganhar destaque no Mônaco. Agora, o camisa 7 da equipe já é um dos protagonistas do clube e Neymar não é mais a prioridade.