Publicado 12/07/2022 17:54

Durante a sua entrevista ao canal do YouTube, 'Cara a Tapa', do jornalista Rica Perrone, o empresário Allan Jesus comentou os questionamentos levantados pelo streamer Casimiro Miguel sobre a sua relação comercial com o influencer Luva de Pedreiro. Allan deu detalhes sobre o início da parceria com Iran Ferreira e os seus antigos planos para a carreira para o jovem.

Perguntado por Rica sobre o que achou de um comentário feito por Casimiro no inicio da parceira entre ele e o Luva, em março, Allan disse que o streamer abordou o tema sem ter conhecimento dos detalhes da parceria.

"De repente (ele comentou), sem informação. O Casimiro conhece como funcionam os trâmites burocráticos de uma campanha (publicitária). Inclusive, ele é um dos caras que mais fazem isso. E é muito bom nesse sentido. Se não me engano, ele fez essa live antes de anunciarmos a primeira campanha. Um grande contrato não é assim, você me procura agora e fechamos", explica o empresário.

RELEMBRE COMENTÁRIO DE CASIMIRO

Durante uma de suas lives na Twitch em março deste ano, Cazé falou sobre a parceria entre Allan Jesus e Luva de Pedreiro. O streamer questionou o trabalho do empresário à frente do jovem.



"Quem acompanha o Luva está ligado que todo post nos stories o Luva marca o empresário. Tipo assim, obviamente nunca vou saber o que esse moleque passou, mas ele tem 6 milhões. Ele é fenômeno. Com um iPhone ele tinha que estar. A casa dele já deveria ter um 'bagulhinho'" questionou Cazé, que continua:



"Até pensei que fosse menor de idade. Também pensei que para fazer essas ações, ganhar dinheiro, tem que ter uma empresa, receber pela empresa. Fazer um MEI (Microempreendedor Individual). Mas com os números dele, nem é mais MEI. O limite do MEI é ganhar 80 mil por ano. Ele tem que estar ganhando mais de R$200 mil por ano. Os stories dele são vistos por 3 milhões de pessoas, e ele só marcou o Tigre (médico)."

Casimiro continua sua live e reage à reportagem especial feita pelo 'Esporte Espetacular', da Rede Globo, sobre Iran Ferreira, o Cara da Luva de Pedreiro. Após assistir ao vídeo, Casimiro começa a fazer alguns comentários sobre a realidade do jovem na época.



"Ele tem que ter casa nova, celular novo, computador mais p*, ele tem que ter. Esse campo dele, o Luciano Huck tem que reformar esse campo, fazer mais quatro em volta. Com todo respeito, a grávida de Taubaté ganhou coisa para caralho, por que o Luva não ganhou? A grávida de Taubaté ganhou todos os móveis, até agora o Luva só ganhou pizza", disse. Casimiro concluiu seu raciocínio contestando Allan Jesus.



"Devido ao tamanho que o Luva atingiu, não era para estar fazendo publicidade de médico, mas sim de grandes marcas do mercado publicitário. Até o momento não se viu nenhuma. Por isso, essa percepção negativa junto ao empresário dele ", afirmou.

A relação conturbada de Luva e Allan Jesus virou destaque das redes sociais nas últimas semanas. O atrito entre os dois fez com que o influenciador rompesse a parceria com empresário e procurasse pelo ex-jogador de futsal Falcão.



Desde que começou a gerenciar a carreira de Luva, Falcão promete defender os interesses do jovem de 20 anos. Considerados um dos maiores jogadores de futsal de todos os tempos, Falcão já revelou que pretende ajudar o influenciador a colher os frutos de todo o sucesso que vem conquistando nos últimos meses.