Novak Djokovic - AFP

Novak DjokovicAFP

Publicado 12/07/2022 19:57 | Atualizado 12/07/2022 19:57

Rio - De acordo com reportagem do jornal britânico Daily Mail, Novak Djokovic deve jogar o Aberto da Austrália em janeiro, com a crescente probabilidade de que sua proibição de três anos de entrar no país seja anulada.



Os chefes do tênis australiano estão confiantes de que ele poderá retomar sua busca por Grand Slams em Melbourne. A razão é o novo primeiro-ministro, Anthony Albanese, grande amante do tênis e que pratica o esporte várias vezes por semana. Isso aumentou a expectativa de que o político tenha uma visão mais simpática do caso envolvendo o sérvio.

O Sportsmail entende que não existe o desejo do Aberto da Austrália ser diluído pela ausência do seu recordista com nove títulos.

O primeiro-ministro tem um diálogo estreito com a Tennis Australia, muito mais próximo do que o governo anterior, e pretende rescindir a proibição de três anos após o incidente internacional que se desenrolou este ano.

A Tennis Australia disse que o assunto não é uma decisão deles, mas espera-se que o resultado seja que Djokovic jogue, na esperança de potencialmente igualar os 22 títulos de Grand Slam de Rafael Nadal.

O campeão de Wimbledon, que está a uma conquista de igualar o recorde de títulos de Grand Slams pertencente a Nadal, segue impedido de entrar nos Estados Unidos para o US Open no próximo mês devido a regulamentos que impedem a chegada de visitantes não vacinados.