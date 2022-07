Luto - Reprodução

Publicado 15/07/2022 18:35

Rio - O zagueiro argentino Federico Potarski, que atuava pelo Berazategui, da 4ª divisão nacional, levou um tiro na cabeça e morreu após uma tentativa de assalto nesta sexta-feira (15), em San Justo, em Buenos Aires. O jogador tinha 29 anos e trabalhava como motorista de aplicativo nos horários de folga. O caso ocorreu após ser abordado pelo autor do disparo enquanto dirigia.

Jogador de clube argentino morre após levar tiro na cabeça durante assalto Foto: Reprodução/Instagram

Potarski chegou a ser levado com vida para o Hospital Paroissien, mas não resistiu e morreu pouco depois. De acordo com o canal de notícias "TN", a polícia local encontrou a bala que foi utilizada no crime ao lado do corpo do jogador, que ainda bateu o carro após tomar o tiro na cabeça.

Em nota oficial, Berazategui lamentou o ocorrido nas redes sociais. O clube argentino conseguiu adiar a partida contra o Real Pilar. A AFA (Associação do Futebol Argentino) se manifestou também sobre o caso de Potarski.

"A AFA, através do seu presidente Claudio Tapia, manifesta o seu mais profundo pesar pela dolorosa morte do futebolista Federico Potarski, do Berazategui, e envia as suas condolências aos familiares, amigos e colegas neste momento difícil", diz a nota oficial da AFA.