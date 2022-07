Wagner Ribeiro - Reprodução

Publicado 15/07/2022 19:55

Notificado pela Justiça sobre uma dívida de pensão alimentícia no início da semana, o empresário Wagner Ribeiro chegou a um acordo com a ex-companheira. De acordo com o 'UOL', o agente esportivo, que já participou de negociações de craques como Neymar e Kaká, pagou parte do valor para não ser preso.



"Passamos a tarde de hoje negociando a dívida e por conta do bom senso de todos foi possível chegar em um acordo. Este desfecho foi melhor para todos, em especial, para os filhos do Wagner, que são o motivo dele viver", afirmou Marina Dinamarco, advogada do empresário.

Segundo o portal, Wagner já pagou mais da metade do valor, que é de R$ 641 mil, e quitará o restante em parcelas. O pedido foi expedido no último dia 6 de julho pela 2ª Vara Cível de São João da Boa Vista. Caso não chegasse a um acordo, Ribeiro poderia ser detido por 30 dias.

"Finalmente conseguimos um acordo, depois de uma negociação tensa. E agora a gente espera que ele cumpra com os pagamentos do acordo e da pensão dos filhos", comentou Rodrigo Silveira, advogado da ex-companheira de Wagner Ribeiro, com quem o agente tem dois filhos menores de idade.