Robert Lewandowski é o novo reforço do Barcelona - Foto: Divulgação/AFP

Robert Lewandowski é o novo reforço do BarcelonaFoto: Divulgação/AFP

Publicado 15/07/2022 20:10

Rio - Robert Lewandowski, de 33 anos, é o novo reforço do Barcelona para a próxima temporada. De acordo com a imprensa catalã, o clube espanhol entrou em acordo com o Bayern de Munique, e vai pagar 45 milhões de euros (R$ 245 milhões) com outros 5 milhões de euros (R$ 27 milhões), caso as metas sejam atingidas.

O atacante polonês vai assinar contrato de três temporadas com o Barcelona, com opção de renovação por mais um ano. A tendência é de que Lewandowski seja anunciado oficialmente na próxima semana. Além disso, é previsto que o veterano chegue ao clube espanhol neste sábado. O jogador, inclusive, pode viajar com o elenco para os Estados Unidos, onde a equipe do técnico Xavi fará a pré-temporada.

Na última terça-feira, Lewandowski se reapresentou ao Bayern para realizar exames médicos para a pré-temporada dos bávaros. O atacante participou dos treinos nos três dias seguintes, mas de acordo com o jornal alemão "Bild", o atleta chegou atrasado em todos eles.