Publicado 20/07/2022 10:30 | Atualizado 20/07/2022 10:32

Rio - O atacante Paolo Guerrero, de 38 anos, está perto de ser anunciado por um novo clube do Brasil. O peruano realizou exames médicos no Avaí, na última terça-feira, e irá assinar contrato com a equipe de Santa Catarina para a disputado da Série A.

Apesar do anuncio ainda não ter sido realizado, algumas imagens de Guerrero no clube catarinense acabaram viralizando nas redes sociais. O atacante chegou a ser ventilado como possível reforço do Alianza Lima, do Peru, porém, acabou decidindo continuar a jogar no Brasil.

Paolo Guerrero fez sucesso no futebol europeu pelo Bayern e chegou ao futebol brasileiro em 2012 para jogar no Corinthians. Autor do gol do título do Mundial de Clubes do Timão naquele ano, o peruano acertou com o Flamengo em 2015. Em 2019 ele trocou o Rubro-Negro pelo Internacional. Guerrero deixou o Colorado, que foi o seu último clube, no ano passado.