Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 20/07/2022 16:18

Rio - Com a Copa do Mundo se aproximando, a CBF tenta organizar os amistosos preparatórios da Seleção antes da competição. Uma indefinição que existe é em relação ao último adversário antes da estreia no Mundial. De acordo com informações do portal "UOL", a preferência da entidade é por um rival do continente africano.

A entidade tinha avaliado a possibilidade de encarar algum adversário da Concacaf. Porém, Estados Unidos, México e Canadá não têm mais brecha no calendário, com isso sobraria a Costa Rica. No entanto, a CBF não teria interesse de encarar a seleção de Navas e prefere encarar alguma equipe africana. O desejo teria a ver com a presença de Camarões na lista de adversários da primeira fase da Copa, ao lado de Sérvia e Suíça.

A situação envolvendo o clássico contra a Argentina, marcado para o dia 22 de setembro segue indefinida. A CBF tentou um acordo com a AFA para que o duelo aconteça na Europa, ao invés de em São Paulo, porém, ainda há recursos da próprio entidade brasileira e argentina para serem avaliadas pela Corte Arbitral do Esporte (CAS). A resposta irá levar algum tempo.