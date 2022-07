Cristiano Ronaldo pode estar de saída do Manchester United - GLYN KIRK / AFP

Publicado 20/07/2022 15:44

Rio - Ausente na pré-temporada do Manchester United, e com futuro ainda indefinido, o atacante português Cristiano Ronaldo, pode, em breve, reforçar uma das suas maiores "vítimas". Segundo informações do jornal Marca, da Espanha, o Atlético de Madrid está criando uma operação para tentar a contratração do astro de 37 anos.

No entanto, o clube espanhol sabe que não será fácil contratar o jogador. O Manchester United segue afirmando que a venda do atacante não está nos seus planos. Além disso, caso consiga convencer o jogador e finalizar a compra, o Atlético de Madrid terá que se livrar de alguns jogadores, para não ultrapassar o limite estipulado pelo fair play financeiro imposto pela La Liga. Com isto, o clube teria que obter, ao menos, 40 milhões de euros em vendas.

Atualmente, o técnico Diego Simeone tem cinco atacantes a sua disposição no elenco. São eles: Álvaro Morata, Matheus Cunha, Correa, Antoine Griezmann e João Felix. Este último, inclusive, é o único dos citados que é visto pela diretoria e pela comissão técnica como "intocável".

Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo vive um suspense sobre o futuro de sua carreira. Caso permaneça nos Red Devils, o português não disputará a Liga dos Campeões da Europa no próximo ano. Na última temporada, o atacante não conseguiu ter tanto destaque como se esperava. O jogador participou de 39 partidas, marcou 24 gols e deu três assistências para seus companheiros.